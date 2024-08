Straßenssperrungen wegen Cyclingtour Mehrstündige Sperrungen in St. Ingbert – Hunderte Rennräder legen Ende August die Stadt lahm

Seit der vergangenen Woche hängen in St. Ingbert an einigen Laternenmasten Plakate, die auf ein Radrennen hinweisen und darum bitten, am 25. August hier nicht zu parken. Auf den zweiten Blick ist dann zu erkennen, das es bei dem Radrennen um die vierte Etappe der Deutschlandtour handelt, die an diesem Sonntag von der Pfalz ins Saarland führt. Tatsächlich tangiert aber nur die kleinere Schwester des Radklassikers, die sogenannt Cyclingtour, durch St. Ingbert. Aber auch bei dieser Jedermann-Tour treten tausende Radsportler in die Pedale und sorgen für gesperrte Straßen in der Kernstadt sowie in drei weiteren Stadtteilen von St. Ingbert.