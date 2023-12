St. Ingberter Stadtwerke Der Pensionär hat eine neue Baustelle

Oder etwas anderes?“ Das Interesse an dem, was ihn lange beruflich umtrieb, scheint bei dem 68-Jährigen ungebrochen. Wagner war fast ein Vierteljahrhundert lang Chef der St. Ingberter Stadtwerke. Und hat sich bis vor ein paar Wochen um das St. Ingberter Bad „Das Blau“ gekümmert als Geschäftsführer der Bäderbesitzgesellschaft. Am 30. November war Ende, Hubert Wagner ist jetzt Rentner. „45 Berufsjahre, das reicht“, sagt der schlanke sportlich wirkende Mann.