„Splatterday Night Fever“ feiert Comeback in der Mittelstadt Horrorfilm-Event kehrt nach St. Ingbert zurück

St. Ingbert · „Splatterday Night Fever“ feierte 1999 in der Stadthalle Premiere. Nach langen Jahren in Saarbrücken findet es am 23. März im Regina-Kino statt.

19.03.2024 , 14:07 Uhr

Ein FIlmevent der besonderen Art findet am Samstag in St. Ingbert statt. Foto: dpa/Nicolas Armer