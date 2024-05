Hochwasserhilfe in St. Ingbert Beratung zu Hochwasserhilfe in Oberwürzbach

Die Stadt St. Ingbert richtet ab Montag, 27. Mai, eine Beratungsstelle zur Hochwasserhilfe in Oberwürzbach ein. Wie die Stadtveraltung mitgeteilt hat werden am Montag, 27. Mai, von 15 bis 18 Uhr sowie am Dienstag, 28. Mai, von 9 bis 12 Uhr Ortsvorsteherin Lydia Schaar und Mike White von der Stadtverwaltung zur Beratung und Hilfestellung beim Ausfüllen der Anträge Hochwasserhilfe und Elementarschäden zur Verfügung stehen. Die Beratung erfolgt in der Ortsverwaltungsstelle Oberwürzbach, Hauptstraße 94 (gegenüber der Kirche), zur Verfügung.