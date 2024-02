Pilotprojekt in St. Ingbert Hobbygärtner für Bohnenforschung im Saarland gesucht

Ob Saarlands beliebte Bibbelschesbohnesupp, schmackhafte grüne Prinzessbohnen oder dicke, rote Kidneybohnen auf dem Teller: Viele kennen heutzutage nur diese wenigen Bohnensorten und wissen gar nicht, dass es weltweit tausende ähnliche, wenn auch kaum noch angebaute Sorten gibt. Und genau hier setzt zum Erhalt der biologischen Vielfalt und zur besseren Anpassung der Nahrungsmittelproduktion an den Klimawandel ein von St. Ingbert aus mitgesteuertes Pilotprojekt der Europäischen Union an. Gemeinsam mit dem Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben und der Polytechnischen Universität Marken (Italien), koordiniert die in St. Ingbert ansässige European Research und Project Office GmbH (Eurice) das Bürgerwissenschaftsexperiment Increase.