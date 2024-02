Ferienprogramm in St. Ingbert St. Ingbert hat eine Menge Ferienspaß zu bieten

Der Sommerferienspaß 1 vom 12. bis 16. August bietet Besuche der beliebtesten Sehenswürdigkeiten des Landes. Auf dem Programm stehen ein Besuch des Baumwipfelpfads oberhalb der Saarschleife, eine Erkundung der Industriegeschichte des Saarlandes am Beispiel des Weltkulturerbes Völklinger Hütte und ein Besuch des Praehistoriums Gondwana in Landsweiler-Reden. Der Teilnehmerbeitrag liegt bei 60 Euro pro Person. Wegen des Feiertags Maria Himmelfahrt findet am 15. August kein Ferienprogramm statt.