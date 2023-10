Handball-Saarlandliga St. Ingbert-Hassel enttäuscht im Top-Spiel

Nanu? Wer ist denn das im Trikot mit der Nummer 23, der beim HC St. Ingbert-Hassel auf der rechten Außenbahn spielt? Das dachten sich wohl die Handballer des HSV Merzig/Hilbringen, als sie am Dienstagabend zu ihrer Saarlandliga-Begegnung in der Merziger Thielsparkhalle antraten. Besagter Spieler heißt Martin Todorov. Der Bulgare ist der jüngste Neuzugang des HC St. Ingbert-Hassel. Doch auch mit dem 21-Jährigen, der in seiner Heimat für Septemvri Sofia und Lokomotive Oryahovitsa spielte, zeigten die Gäste eine schwache Leistung. Sie verloren das Spitzenspiel mit 22:29 (11:13).