Investitionen in Bildungseinrichtungen In den Ferien wird gearbeitet – St. Ingbert saniert Schulen und Kitas im Rekordtempo

Das ist schon eine Hausnummer: Binnen vier Wochen hat die Stadtverwaltung St. Ingbert rund 600 000 Euro für Reparaturen und Sanierungen ausgegeben. Geld, das zum ganz überwiegenden Teil in die örtlichen Grundschulen und Kitas fließt. Und das natürlich in diesen Ferienwochen verbaut wird, da auf den Fluren und in den Sälen Ruhe herrscht. Alex Beck, Leiter der Abteilung Gebäudemanagement, erläutert dazu, dass die Summe noch deutlich höher auffallen könnte, wenn nicht auch Hausmeister und St. Ingberts Bauhof an vielen Stellen anpackten.