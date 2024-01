„Wir machen uns ja lächerlich“ St. Ingberter Grüne fordern zu Protest gegen Ampel-Regierung und die eigene Partei auf

Der Protest der Landwirte gegen die Agrardiesel-Pläne der Ampel-Koalition war saarlandweit bisher nirgends so Aufsehen erregend wie in St. Ingbert. Am 19. Dezember hatte es eine große Demo mit Traktoren gegeben, als die Grünen-Bundeschefin Ricarda Lang bei einer Diskussionsveranstaltung in der Alten Schmelz weilte. Nun rufen ausgerechnet die St. Ingberter Grünen erneut zu einer Protest- und Informationsveranstaltung auf – gegen das Handeln der Bundesregierung - und damit auch der Bundes-Grünen um Vizekanzler Robert Habeck und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir.