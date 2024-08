„Es tut gerade sehr weh“ Besitzerin der „Grünen Neune“ in St. Ingbert erklärt die Schließung

Und machte sich daran, beruflich neue Wege zu gehen. Sie habe lange nach der richtigen Adresse gesucht und sei dann in der St. Ingberter Ludwigstraße fündig geworden. Ganz optimal war die allerdings auch nicht. Das Café ist recht schmal, dafür aber sehr tief. Im hinteren Teil des Raumes fehlt es entsprechend an Licht. Für die Kindergeburtstage gab es einen Nebenraum, noch schlauchförmiger. Nichtsdestotrotz sei sie insbesondere mit dem Feiern von Geburtstagen gut über die Wintermonate gekommen. Was die Örtlichkeit nicht hergab, habe das Team der „Grünen Neune“ mit Engagement und Herzlichkeit wettgemacht. Die Betreiberin war dabei sozusagen rund um die Uhr im Einsatz: „Ich habe seit acht Jahren keinen Urlaub gemacht.“ Wechselnd seien immer zwei drei Leute auf Minijob- oder Teilzeitbasis dazu gekommen. Und natürlich ihre Tochter Eva, elf Jahre jung, deren Berufswunsch lange geheißen habe: „Ich mache mal die Grüne Neune.“ So schwer der Abschied von dem Projekt fällt, ein bisschen abschließen könne sie mittlerweile auch, sagt die Chefin, weil ihre Tochter jetzt neue Perspektiven entwickele. Von Makeup-Artistin oder Fotografin spreche sie als mögliche Job-Felder.