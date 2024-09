Jubiläumsauflage Gören- und Lausbubenfest St. Ingbert: 2000 Kinder haben Fußgängerzone voll im Griff

„Mama, ich will unbedingt da vorn hin zum Fechten“, ruft der kleine Elias (8) seiner Mutter Esther Schuhmann zu. Es ist Samstagmittag gegen 13 Uhr in der Innenstadt von SSt. Ingbert. Zwischen der Abzweigung Maxplatz in der Ludwig- und der Kaiserstraße bis zur Polizeiwache wimmelt es nur so von Kindern. Stellenweise ist kaum ein Durchkommen möglich, da die Schlangen vor den Spielstationen lang sind. Es läuft die Jubiläumsauflage des „Tages der Gören- und Lausbuben“. Man könnte auch sagen, die Kinder bevölkern die City.