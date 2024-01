Stadt bezieht Stellung Geplanter Orgel-Verkauf in der Hildegardskirche in St. Ingbert schlägt hohe Wellen

Vor der angedachten Umnutzung der Hildegardskirche versucht die Pfarrei Heiliger Ingobertus aktuell, die dortige Späth-Orgel zu veräußern. So bietet sie diese beispielsweise in einschlägigen Internet-Plattformen zum Verkauf an. Ein Umstand, der in der Stadt durchaus für Missmut sorgt.