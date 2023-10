Wärmeplanung St. Ingbert St. Ingbert wirft genauen Blick auf Geothermie

Ein Mitarbeiter steht in einem Geothermiekraftwerk in Insheim (Südpfalz) neben einem großen Ventilator. Dort wird rund 160 Grad heißes Thermalwasser aus über 3000 Meter Tiefe genutzt. St. Ingbert will ebenfalls die Möglichkeiten der Geothermie ausloten.

Foto: dpa/Uwe Anspach