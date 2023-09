Klage auf Schadenersatz Nach juristischer Niederlage gegen Ex-OB Wagner – geht die Bläse-Stiftung nochmal ins Risiko?

Den 20. Oktober sollten sich die Mitglieder der Ferdinand-Bläse-Stiftung für Wohlfahrtspflege im Kalender rot markieren. Dann läuft die Frist aus, bis zu der die Stiftung gegen den früheren Oberbürgermeister Hans Wagner (parteilos) vor dem Oberlandgericht Saarbrücken in Berufung gehen kann. Nach dem erstinstanzlichen Freispruch Wagners endet dann nämlich die Frist für Rechtsmittel. Der Stiftungsvorstand muss bis dahin bei einer, wegen der Urlaubszeit noch nicht terminierten, Sitzung entscheiden, ob er die - aus Gründen der Fristwahrung vorab eingelegte - Berufung aufrechterhält oder nicht. Der Stadtrat wird in seiner Sitzung am 19. Oktober informiert, erklärt Stadtsprecher Florian Jung.