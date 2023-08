Gastro-Schließung St. Ingbert verliert ein traditionsreiches Restaurant – „Heute sehe ich, dass das eine schöne Illusion war“

Das „Krempels“ ist nicht groß. Jedenfalls nicht groß genug, dass sich ein fest eingestellter Restaurantmanager getragen hätte. So stand Muskalla jeden Tag ab dem frühen Nachmittag im Restaurant und organisierte, bereitete vor, bestellte und beschaffte, was er später in Küche und Theke brauchte. „Das Krempels hieß für mich Präsenzpflicht“, so Muskalla. Nachts war er der Letzte, der das Lokal verließ. Früh am Morgen wartete dann Christoph Sandhöfer, dass Muskalla in der Brauerei mithilft. Dazwischen jeden Tag noch ein, zwei Stunden, die die Glasbiermetzgerei forderte.