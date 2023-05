Freibadsaison startet Umbau von St. Ingberter Schwimmbad „Blau“ – Badegäste müssen jetzt mehr zahlen

Ein neues, modernes Freizeitbad mit erweitertem Angebot und neuer Preisstruktur – so stellt sich das „Blau“ in St. Ingbert vor. An Pfingsten will man spätestens die neue Freibadsaison eröffnen, und weitere Stationen stehen an, die neue Facetten in die St. Ingberter Wasserwelt einfügen. Neue, wilde Rutschen, eine Kleinkinder-Planschwelt mit 2,5 Meter hoher Quietscheente, ein Lehr- und Vereinsschwimmbecken, aber auch neue Preise. „Blau“-Koordinator Hubert Wagner und Bäderbesitzgesellschaftschef Jeremy Wendel stellen vor, was sich alles ändert.