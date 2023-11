Asylsuchende in St. Ingbert In Unterkünften für Flüchtlinge wird es eng

Die jüngste Ersteinrichtung der Stadt ist die ehemalige Mühlwaldschule. Dort wohnen seit Kurzem 20 Menschen. Allerdings konnten die Wohnungen erst mit einiger Verzögerung belegt werden. White beklagt die Pedanterie des Staates. Natürlich müsse man geltendes Recht umsetzen, auf Brandschutz, Barrierefreiheit und Hygiene-Bestimmungen achten: „Solche Sachen sind wichtig, aber für den Anfang hätte es auch ein einfacher Rauchmelder getan.“ Alle Bestimmungen exakt zu erfüllen, erschwere es ihm und seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, Menschen schnell ein Dach über dem Kopf zu besorgen. In dem Gebäude, das zuvor das Landesamt für Präventives Handeln beherbergte, ist auch die Abteilung von Mike White untergebracht. Die Ersteinrichtungen haben neben der sofortigen Verfügbarkeit eine weitere wichtige Funktion: Den Neuen in der Stadt könne erklärt werden, wie das Zusammenleben organisiert und gewünscht ist. Während am Mühlwald neue Möglichkeiten der Unterbringung entstanden sind, fallen andere perspektivisch weg. Der Karlsbergsaal und das ehemalige Restaurant Edelweiss in der Kohlenstraße sollen abgerissen werden. Die Veränderungen im innerstädtischen Straßenverkehr und das geplante neue Wohnquartier auf dem WVD-Gelände machen dies notwendig. Die Stadt müsse sich entwickeln, sagt der Abteilungsleiter. Schließlich wolle man eine moderne Stadt werden. Gebäude anzumieten und auch wieder hinauszugehen gehört zu seinen Aufgaben. Aber rückt bei weiterem Zustrom von Menschen in Not der Tag näher, an dem er keinen Raum mehr anbieten kann? „Bislang finden wir immer neue Kapazitäten, wenn wir in den freien Markt vermitteln“, sagt White. Die Ersteinrichtungen seien permanent an der Kapazitätsgrenze. Ein Zusammenrücken könne er eben nicht ausschließen.