Verfolgungsfahrt endet mit Unfall E-Roller donnert in St. Ingbert auf Flucht vor Polizei in Streifenwagen

Die waghalsige Verfolgungsfahrt spielte sich demnach am Dienstagabend gegen 22.10 Uhr im Bereich der Blieskasteler Straße und der Wollbachstraße ab. Der Fahrer des nicht zugelassenen Elektrorollers soll, so heißt es, auf der Flucht vor den Beamten mehrere rote Ampeln überfahren und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben – so fuhr er hunderte Meter entgegen der Fahrtrichtung, mindestens drei Fahrzeuge mussten ausweichen, um Unfälle zu vermeiden.