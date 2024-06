Wagen stand in der Sonne Auto verriegelt sich selbstständig – Feuerwehr St. Ingbert rettet Säugling in Lebensgefahr

St. Ingbert · In St. Ingbert hat die Feuerwehr einem Baby das Leben gerettet. Es war in einem Auto gefangen, das sich in der prallen Hitze immer weiter aufheizte.

27.06.2024 , 11:32 Uhr

Die Feuerwehr rettete bei hohen Temperaturen einen Säugling aus einem Fahrzeug. Foto: Alex Weber Foto: Alex Weber