Neuer Erlass von OB Ulli Meyer in Sachen Corona-Virus : Wo ein Verdacht besteht, sind städtische Einrichtungen tabu

Neuer Erlass von OB Ulli Meyer in Sachen Corona-Virus

St. Ingbert Aufgrund der aktuell bekannt gewordenen Verdachtsfälle, dürfen Personen (Erwachsene oder Kinder) aus Haushalten, in denen ein Corona-Verdacht besteht, keine städtischen Einrichtungen wie zum Beispiel Kindergärten, FGTS, VHS oder die Musikschule besuchen.

Auch städtische Mitarbeiter, die sich kürzlich in einem vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten oder sonstige Regionen besucht haben, in denen vermehrt Corona-Fälle vorkommen, bleiben aus Vorsorgegründen zuhause. Wenn ansonsten Corona-typische Symptome wie Fieber oder Husten auftreten, bleiben die Mitarbeiter ebenfalls wie bisher zuhause. In den kommenden Wochen ist es besonders wichtig, dass die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung gewährleistet ist.