St. Ingbert erinnert an Fritz Zolnhofer : Nicht nur Maler der Berg- und Hüttenarbeiter

St. Ingbert Am 13. Januar wäre der aus dem ehemaligen St. Ingberter Stadtteil Schnappach stammende Fritz Zolnhofer 125 Jahre alt geworden.

1896 geboren in Wolfstein in der Pfalz kam Zolnhofer als vierjähriger Junge nach dem frühen Tod seiner Eltern nach Schnappach, damals ein Stadtteil von St. Ingbert, wo er bei seiner Großmutter aufwuchs. Bereits in jungen Jahren entdeckte er seine künstlerischen Neigungen. Nach einer Malerlehre begann er 1913 ein Studium an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Nach dem Ersten Weltkrieg, den er als Soldat erlebte und überlebte, und einem längeren Aufenthalt in der Schweiz, setzte Fritz Zolnhofer 1920 sein Studium an der Akademie der Bildenden Künste in München bei Professor Karl Caspar fort. Hier reifte Fritz Zolnhofer zum Meisterschüler und schließlich zum akademischen Kunstmaler heran. Um seine Studien weiter zu vertiefen, reiste er nach Spanien, Holland, Frankreich, Italien und in die Schweiz. 1931 ließ er sich schließlich mit seiner Frau in Saarbrücken als Kunstmaler nieder.