Nach mehreren Schließungen Wirtschaftsförderin verrät: Diese neuen Geschäfte eröffnen bald in St. Ingbert

Der Job einer Wirtschaftsförderin ist nicht gerade leichter geworden: Martina Quirin, im St. Ingberter Rathaus für dieses Aufgabenfeld zuständig, sagt mit Blick auf die Entwicklung der Geschäftswelt in der City: „Ja, sie ist durchaus negativ. Seit Herbst 2023 haben wir eine erhöhte Fluktuation, sowohl, was Schließungen anbelangt, als auch Neueröffnungen.“ Sicher ist die Mittelstadt kein Einzelbeispiel dafür, und letztlich sind Veränderungen in Geschäftsstraßen ein Stück weit normal. Zuletzt aber hat sich in zentraler St. Ingberter Lage das Ende für mehrere kleine feine Betriebe und das Flaggschiff H&M abgezeichnet (die SZ berichtete). Der schwedische Modekonzern schließt im September seine Türen in der Kaiserstraße 71.