Möllerhalle auf der Alten Schmelz in St. Ingbert Das älteste Industriedenkmal des Saarlandes ist jetzt eine Hochzeits- und Feierlocation

Die Arbeiten an der „Kulturellen Mitte“ auf der Alten Schmelz in St. Ingbert haben einen Meilenstein erreicht. Die Möllerhalle ist nun fertig restauriert und kann am kommenden Freitag, 6. September, im Rahmen eines Tages der offenen Tür besichtigt werden. Zur Veranstaltungs- und Eventlocation umgewandelt können Interessierte sie künftig für Hochzeiten, Tagungen, Privatfeiern sowie Firmenveranstaltungen buchen.