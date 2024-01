Wenn Maria und Enrico saarländisch kochen In der Donauschenke in St. Ingbert gibt es Hausmannskost

In der Donauschenke am St. Ingberter Öschweg kommen üppige Portionen auf den Tisch, die Preise sind moderat und die Zutaten durch die Bank frisch. Gerne übersieht man das Restaurant im verwinkelten St. Ingberter Norden, aber es hat Aufmerksamkeit verdient. Erst recht, seit in der Küche eine Ungarin das Sagen hat. Die kocht zwar ab und zu feurige Spezialitäten aus ihrer Heimat, bekannt ist sie aber genauso für ihre bodenständige Küche aus der Region. Maria Deffland erzählt im Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung, wie sie es schaffte, der altehrwürdigen Donauschenke wieder eine Dynamik zu geben.