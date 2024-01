Bevölkerungsentwicklung Zahl der Einwohner in St. Ingbert steigt leicht an

Abwärtstrend gebrochen? Zum Stichtag 31. Dezember waren in St. Ingbert nach Auskunft des Rathauses genau 36 065 Menschen polizeilich gemeldet. Das sind 167 Menschen mehr als noch vor einem Jahr, als zum Jahreswechsel 35 898 erfasst waren. Der schleichende Abwärtstrend seit der Jahrtausendwende ist zumindest in der Momentaufnahme ausgebremst. Geht es nun in die andere Richtung? Der große Stern am St. Ingberter Himmel ist zweifelsohne die Ansiedlung des Cispa-Helmholtz-Institutes. Mit ihm sollen zukunftsweisende Jobs in großer Zahl in die Stadt kommen. Die perspektivisch dafür sorgen könnten, dass der ein oder die andere ihren Lebensmittelpunkt auch nach St. Ingbert verlegt. Ausdruck dessen sind etwa die Bestrebungen der Stadt, auf dem ehemaligen WVD-Druckereigelände zwischen Rickert- und Poststraße ein neues Quartier zu errichten. Allerdings sind die Cispa-Büros im Umfeld der Alten Schmelz noch nicht gebaut.