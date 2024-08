Nach langer Bauzeit wieder offen Millionen-Sanierung der Martin-Luther-Kirche in St. Ingbert – das hat sich verändert

Pfarrer Milan Unbehend trifft seinen Gast an der Kirchentür. Der Sommer zeigt sich in diesen Augusttagen mit rekordverdächtiger Hitze. Und so lässt der Blick auf den weißen Turm unter blauem Himmel ein bisschen das Gefühl aufkommen, mit dem Erklimmen der Stufen von der Josefstaler Straße zum protestantischen Gotteshaus hinauf habe man St. Ingbert verlassen und sei in ein Mittelmeer-Ambiente gewechselt. Der Pfarrer bittet hinein in das über 14 Monate hinweg grundlegend sanierte Gebäude. Das begrüßt mit dem Geruch frischer Wandfarben und lackierter Türen. Hell ist die neue Kirche geworden, und in ihr ist es deutlich kühler als auf der Straße.