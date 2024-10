Vom Deutschland-Urlaub bis zum Autokauf Ingobertusmesse startet mit weniger Ausstellern – was die Besucher erwartet

Wenn in St. Ingbert die Ingobertusmesse startet, haben die Schirmherren und Eröffnungsrednerinnen und -redner in den vergangenen Jahren mit Lob nicht gegeizt. Im Vorjahr etwa bezeichnete CDU-Landeschef Stephan Toscani die Messe als absolutes Highlight. Ingobertusmesse, das steht für drei Tage, an denen sich Menschen weit über die Stadtgrenzen hinaus informieren zu vielen Themen rund um Haus, Auto, Energietechnik, Urlaub, Finanzen, Gesundheit und Genuss.