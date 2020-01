Bakterien als Ursache : Chemiker gibt Entwarnung beim Schmierfilm auf dem Rohrbach

St. Ingbert Als Ursache für den scheinbaren Ölfilm werden Bakterien vermutet. Für Menschen gehe keine Gefahr aus.

Laut dem promovierten Chemiker Jörg Schuh, der auch für die CDU im Ortsrat von Rohrbach sitzt, hat die auf den ersten Blick an einen Ölfilm erinnernde Schicht auf der Wasseroberfläche einen natürlichen Ursprung. In einem Schreiben, welches unserer Zeitung vorliegt, erklärt Schuh: „Verantwortlich hierfür sind Eisenbakterien, die das im Wasser gelöste Eisen-II mit Hilfe von Sauerstoff zu Eisen-III oxidieren. Mit Hilfe dieser chemischen Reaktion gewinnen die Bakterien Energie, die sie für ihren Stoffwechsel benötigen.“

Ein Schmierfilm auf dem Rohrbach alarmiert die Feuerwehr in St. Ingbert

Das dadurch gebildete Eisen-III ist wasserunlöslich und bilde daher an der Oberfläche von stehenden oder sehr langsam fließenden Gewässern eine metallisch glänzende Schicht aus kleinen Eisen-III-oxid-Partikeln, so Schuh weiter. Diese würde auf den ersten Blick an einen Ölfilm erinnern.