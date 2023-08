Auch Migration kam zur Sprache St. Ingberter CDU überrascht im Sommergespräch mit heftiger Rundfunk-Schelte

Die Stadtratsfraktion und der Stadtverband der CDU St. Ingbert haben die Saarbrücker Zeitung zum sogenannten Sommergespräch eingeladen. Das ausführliche Interview zu kommunalpolitischen Themen hat Tradition. Diesmal standen der Stadtverbandsvorsitzende Pascal Rambaud, der Fraktionsvorsitzende Frank Breinig und die für Öffentlichkeitsarbeit der CDU zuständige Christa Strobel in der „Grünen Neune“ Rede und Antwort. Zentrale Botschaft: „Nach stürmischer See in den beiden vorangegangenen Jahren sind wir wieder voll auf Kurs“, meinte Breinig. „St. Ingbert steht wieder da im Saarland, wo es hingehört.“ Auch dank der Cispa-Ansiedlung.