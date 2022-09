CDU St. Ingbert zur Stadtentwicklung : „Die Stadt St. Ingbert ist attraktiv geblieben“

Was die CDU in St. Ingbert vor hat, erläuerten von links Frank Breinig (Vorsitzender Fraktion Stadtrat), Carina Münzebrock (stellvertretende Vorsitzende des CDU-Stadtverbands) und Pascal Rambaud (CDU-Stadtverbandsvorsitzender) bei einem Pressegespräch. Foto: Michael Beer

St Ingbert Wie entwickelt sich die Mittelstadt städtebaulich und gesellschaftlich? Die St. Ingberter CDU als größte Fraktion im Stadtrat sieht viele gute Projekte auf dem Weg. Und erklärt, warum Politik auch trotz Konfliktpotenzial Spaß macht.

Schwere Zeiten allerorten, dennoch ein positives Gefühl bei der St. Ingberter CDU, was die Entwicklung der Stadt anbelangt. Projekte, die jahrelang nicht so recht vorwärts kommen wollten sowie neue Ideen nehmen Gestalt an und lassen den Wunsch nach einer modernen belebten Innenstadt konkret werden. So die Einschätzung von Pascal Rambaud (CDU-Stadtverbandsvorsitzender, seiner Stellvertreterin Carina Münzebrock und Frank Breinig (Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion). Die drei kommunalpolitisch aktiven Menschen der örtlichen Christdemokraten haben jüngst vorgestellt, was die Partei in der Stadt derzeit umtreibt, was ihnen besonders am Herzen liegt.

Die CDU ist mit 19 Frauen und Männern im Stadtrat vertreten und damit deutlich stärkste Fraktion. Mit Familien-Partei und Grünen bildet sie eine Koalition. Und hat den Anspruch, Dinge in der Stadt zu gestalten. Von einem Jahrzehnt des Strukturwandels und der Transformation spricht Pascal Rambaud beim Pressegespräch. Zugleich blieben bei aller Veränderung bestimmte Konstanten wie ein rühriges Vereinsleben wichtig. Rein baulich sehen die drei Christdemokraten die Weichen auf Zukunft gestellt in der Mittelstadt. Ob Cispa-Ansiedlung auf der Alten Schmelz, Ausbau der Baumwollspinnerei zu einem Verwaltungsgebäude mit integriertem Albert- Weisgerber-Museum, Abriss des Alten Hallenbades, Ausbau der Ludwigschule – große Projekte stünden mittlerweile vor der Umsetzung. Auch wenn die CDU-Spitzen noch keinen konkreten Zeitplan für die Wollspinnerei benennen wollen (Breinig: „Die nächsten zwei drei Jahre wären sehr sportlich. Sicher nicht schneller.“), den Umzug eines Großteils der Verwaltung inklusive neuem Museum betrachten sie durchaus als Durchschlagen eines gordischen Knotens. Richtig ist: Wer sich an die Schließung des Museums St. Ingbert 2007 erinnert und die damalige Ankündigung, es könne zwei Jahre später in der Baumwollspinnerei wiedereröffnen, dem muss anderthalb Jahrzehnte später eine kleinere Museumslösung und ein endlich saniertes Industriegebäude beachtlicher Maße einen Stoßseufzer entlocken. Die Weisgerber-Schau als Herz des künftigen Verwaltungsgebäudes würde auch energetisch betrachtet viel Geld einsparen, begrüßen die Christdemokraten die aktuellen Pläne. In Zeiten einer massiven Energiekrise scheint dies ein ausgesprochen wichtiges Argument.

Mit dem angedachten Umzug der Verwaltung (Bürgerservice und Archiv bleiben an alter Stelle) stellt sich zudem die Frage, was aus dem Kubus am Marktplatz wird. Rambaud: „Das wird ein sehr spannendes städtebauliches Projekt.“ Auch dort stehe Transformation an. Ob Wohnen oder Arbeiten für die oberen Etagen in Frage kämen, werde der Stadtrat diskutieren.

Mit weiteren Veränderungen wie der Sanierung und Neunutzung der ehemaligen Sinn- und Woolworth-Gebäude durch einen privaten Investor und der Entwicklung am Standort Altes Hallenbad – dort soll kommendes Jahr der Abriss starten – zeige sich ein positiver Trend. Breinig fast zusammen: „Wir sind attraktiv geblieben.“ Die Achse von der St. Ingberter Wasserwelt „das blau“ bis zur Alten Schmelz, wirft Rambaud ein, habe für die Christdemokraten erste Priorität. Und auf dieser Achse entwickele sich viel.

Eine andere Beobachtung von Münzebrock, Breinig und Rambaud: Zwei Jahre Corona-Pandemie haben in der Stadtgemeinschaft viel zerstört. Alleine die Frage nach den wechselnden Verordnungen, unter denen kulturelles Leben in dieser Zeit möglich war, habe viele Menschen negativ beeinflusst. Die Stadt könne in solchen Zeiten nicht alle Schwierigkeiten stemmen, bestenfalls den Gemeinschaftsgedanken „positiv begleiten“, wie Rambaud es ausdrückt. Hallengebühren senken, der Gastronomie etwa bei Tischen und Stühlen vor der Tür mehr Freiraum schaffen. Heute zeige sich, wie sehr die Menschen nach Gesellschaft, nach kulturellen Ereignissen dürsteten. Ein zentrales Bindeglied sind für ihn in diesem Zusammenhang die Verbände und Vereine. Aber auch dort zeigten sich Veränderungen. „Wir brauchen die Vereine für das soziale Miteinander“, bekräftigt der Stadtverbandsvorsitzende. Aber Arbeit und Verantwortung in einem Vereinsvorstand zu übernehmen, das sei nicht leicht an den Mann oder die Frau zu bringen. Während etwa für den St. Ingberter Solilauf immer genug Leute bereit wären, ein singuläres Ereignis über ein Wochenende hinweg zu begleiten, fänden sich für Vorstandsarbeit nur noch wenige. „Das macht es den Vereinen nicht leichter“, sagt Rambaud.

Kommunalpolitisches Engagement ist auch nicht immer einfach. Wie ist das, wenn die Politik neuen Wohnraum schaffen möchte und sich vor Ort heftiger Widerstand formiert? Breinig: „Es hängt immer am guten Willen beider Seiten.“ Bei der Entwicklung des Kleber-Geländes etwa habe sich gezeigt, dass im Gespräch auch konstruktive Lösungen zu finden sind.