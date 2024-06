„Klimafit“-Kurs „Es geht um jedes tausendstel Grad Celsius“ – St. Ingberter engagieren sich fürs Klima

Kurt schüttelt den Kopf. „Das geht alles viel zu langsam“, murmelt er mehr für sich denn für die Gruppe. Arno nimmt die Gegenposition ein: „Es geht um jedes tausendstel Grad Celsius“, sagt er. Natürlich stecken wir mitten im Klimawandel, natürlich lässt sich die Uhr nicht zurückdrehen. Aber aufgeben? Unmöglich, das ist auch für Kurt klar. Einfach sagen, „dann lassen wir es halt“, wäre nicht sein Ding. Aber die Verzweiflung ob des Schneckentempos, das nicht nur seiner Meinung nach in der Frage nach einer Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs herrscht, steht ihm ins Gesicht geschrieben. Auch wenn die meisten im Raum zu den Folgen des Klimawandels schon ein solides Wissen mitbringen, in der Feedback-Runde zum Seminar äußern doch einige ihr Erschrecken darüber, wie die Welt in einigen Jahrzehnten aussehen könnte, wenn die Menschheit ihre Treibhausgas-Emissionen nicht massiv senkt.