Tag voller Einsätze in St. Ingbert: Brandmeldeanlage im St. Ingberter Bad „Das Blau“ löst Alarm aus

Ebenfalls am Montagmorgen halfen die St. Ingberter Feuerwehrleute zwei Hunden aus einer hitzigen Notlage. In der neuen Messstraße waren ein kleiner und ein großer Hund in einem Pkw eingesperrt. Die Fenster waren aber nur zu einem Drittel geöffnet. Da der Pkw in derp prallen Sonne stand und sich der größere Hund unruhig und „unkooperativ“ zeigte, entschlossen sich Feuerwehr und Polizei zur Rettung der Tiere. Bevor Rettungsmaßnahmen jedoch eingeleitet wurden, konnte eine Polizistin nach einem Hinweis die Halterin der Hunde ermitteln. Die Besitzerin der Hunde traf sie in einem Café in der Innenstadt an. Die Frau eilte herbei, öffnete das Fahrzeug und nahm ihre Tiere in Obhut. Beider Hunde waren wohlauf, teilte die Feuerwehr mit. Feuerwehr und Polizei weisen darauf hin, dass Tiere und auch Kinder bei diesen Temperaturen nicht alleine im Fahrzeug gelassen werden dürfen. Für alle Lebewesen besteht bei diesen hohen Temperaturen in Fahrzeugen schnell