Straße Richtung Flughafen seit Hochwasser gesperrt Nach Erdrutsch: Blitzlösung für den St. Ingberter „Staffel“ schon ab Juli?

Im Falle der gesperrten Staffelstraße (L 108) könnte sich eine wahre Blitzlösung abzeichnen. Durch den Starkregen an Pfingsten wurde die wichtige Verbindungsstraße zwischen St. Ingbert und Heckendalheim, aber auch dem Flughafen Ensheim, unterspült. Seitdem ist sie gesperrt. In ihrer Regierungserklärung zu den Schäden des Pfingst-Hochwassers hatte Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) sie als einen von mehreren „Problemfällen“ im Land bezeichnet. Eine kurzfristige Reparatur sei unmöglich, Spezialfirmen mit steilhangfähigem Gerät müssten ran. Das sei teuer und brauche Zeit. Rehlinger hatte eine Not-Vergabe in Aussicht gestellt.