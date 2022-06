Infoveranstaltung : St. Ingbert beteiligt sich erneut an der Mobilitätswoche

St Ingbert Die Stadt St. Ingbert beabsichtigt, auch in diesem Jahr an der Europäischen Mobilitätswoche teilzunehmen und sucht nach interessierten Kooperationspartnern, wie ein Stadtsprecher mitteilt.

Unter dem Motto „Besser verbunden“ soll in diesem Jahr das Verbinden von Orten im Mittelpunkt stehen, aber auch das Verbinden von Menschen miteinander – seien es Nachbarn, Institutionen oder unterschiedliche Planungsebenen. Der europaweite Themenschwerpunkt kann innerhalb der St. Ingberter Mobilitätswoche 2022 aufgegriffen werden, was allerdings keine reine Beschränkung auf diese Bereiche bedeutet. Interessante Synergieeffekte können außerdem durch Verknüpfungen mit weiteren Querschnittsthemen entstehen, zum Beispiel Umwelt- und Klimaschutz oder der Gesundheitsförderung.

„Ich finde, wir haben 2021 eine gelungene, erste Europäische Mobilitätswoche in St. Ingbert gefeiert. In Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern haben wir es geschafft, an jedem Tag im Kampagnenzeitraum einen Programmpunkt zu platzieren und für die nachhaltige Mobilität zu werben“, führt der städtische Mobilitätsmanager Dennis Becker aus.

Der Mobilitätsmanager möchte nun interessierten Akteuren die Gelegenheit bieten, über einen ersten Auftaktaustausch in die Vorbereitungen für die EMW 2022 einzusteigen und lädt deshalb zu einem Online-Meeting am Montag, 27. Juni, 18.30 Uhr, ein. An diesem Termin informiert er über die generellen Hintergründe und Ziele der EMW, zieht ein Resümee über die erste Veranstaltung in St. Ingbert und möchte sich mit den Akteurinnen und Akteuren über mögliche Aktionen für dieses Jahr austauschen.