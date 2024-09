Hunde-Besuchsdienst der Malteser Wie der kleine Sheltie Lenny Senioren in St. Ingbert verzückt

Hintergrund

Der Malteser Hilfsdienst hat das Angebot vor einigen Jahren in Deutschland in seinen Katalog aufgenommen. Die Malteser in Speyer hätten es an sie herangetragen und ihr das Konzept gefallen, berichtet Sabine Grimm. Den Dienst bietet der Malteser-Hilfsdienst in St. Ingbert und anderen Kommunen kostenfrei an. Laut Grimm fragen immer wieder interessierte Einrichtungen deswegen an. Im Gegenzug für ihre Besuche in den Seniorenheimen bekommen die ehrenamtlichen Hundeführer in St. Ingbert die Hälfte der Hundesteuer erstattet. Hunde müssen dabei über 15 Monate alt sein. Die Größe spielt keine Rolle: Auch die Rassen Bernersenner oder Deutsche Dogge waren schon Besuchshunde. Der Vorteil bei ihnen: Sie sind für die Bewohnerinnen und Bewohner leichter zu erreichen.