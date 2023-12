Verkehrsdiskussion in St. Ingbert OB: Ohne Ausbau Kohlenstraße kein Radweg Poststraße

OB Meyer suchte mit einem Vorstoß in Richtung einiger Anwohner, die zur öffentlichen Sitzung gekommen waren, eine Tempo-30-Diskussion zu vermeiden. Die Stadt sei mit allen Beteiligten in Abstimmung und wolle in einer separaten Runde Anwohner informieren. Die Kohlenstraße unterstehe „im Kern“ noch immer dem Landesbetrieb für Straßenbau. Alles, was die Stadt dort tue, müsse im Einvernehmen mit der Behörde geschehen. Verkehrsabteilungsleiter Thomas Diederichs betreibe in der Frage nach der künftigen Verkehrsführung „kein Malen nach Zahlen“. Wenn wie geplant die Poststraße nur noch eine Autofahrbahn und zusätzlich eine Fahrradspur habe, müsse die Kohlenstraße mehr Verkehr aufnehmen. Alle Überlegungen seien von einem Ingenierbüro fachlich hergeleitet. Wenn die Änderungen in der Kohlenstraße scheiterten, dann scheitere auch das Projekt Poststraße.