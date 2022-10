St. Ingbert : Aus für das einzige Restaurant in Rentrisch

Martin Hall und die langjährige Mitarbeiterin Lisa Hubertus im Kulturhaus Rentrisch. Foto: Peter Gaschott

Rentrisch Für Martin Hall läuft sozusagen die Galgenfrist. Am Jahresende beendet der Wirt den Vertrag fürs Kulturhaus in Rentrisch. Schon vor dem traurigen Ende sinniert er über die Gründe, warum sein Lokal die Corona-Zeit überstanden hat, jetzt das Aus allerdings doch unvermeidlich ist.

Das Restaurant im Kulturhaus Rentrisch schließt zum Jahresende. Martin Hall, der Wirt, der das Lokal seit drei Jahren betreibt, nennt vielerlei Gründe für diesen Schritt. Letztlich liegen die Gründe wohl in der fehlenden Besucherfrequenz während der Woche.

Vor mehr als zwei Jahrzehnten hat Martin Hall Koch gelernt. Von der Pike auf, und schon damals hatte er das Ziel, ein eigenes Restaurant zu betreiben. Die Zwischenstation dorthin war die Kantine in einem Callcenter, die er verantwortlich leitete. Vor drei Jahren dann stand das Kulturhaus in Rentrisch leer, und Hall wurde dort Wirt. Mit saarländischer Küche, mit Hausmannskost, mit dem „Dibbelabbes Heimservice“ in der harten Coronavirus-Pandemie. Die hat er hinter sich gebracht, und das Restaurant ist nach wie vor geöffnet. Dann die Nachricht, dass er aus seinem Vertrag mit dem Vermieter Stadt St. Ingbert aussteigen will. „Ich habe mit Ulli Meyer gesprochen, die Stadt kam uns nicht nur in Corona-Zeiten sehr entgegen, auch jetzt ist man sehr kulant. Die Stadt lässt mich zum Jahresende aus dem Vertrag“, so Hall zu unserer Zeitung.

Das Außer-Haus-Geschäft lässt eine Lücke

Wir wollten wissen, wie es zu erklären ist, dass er die Corona-Zeit mit ihren Hürden erfolgreich umschiffte, und nun doch die Segel streicht. Im Gespräch mit unserer Zeitung erlebt man einen Martin Hall, der zerknirscht ist, der einfach nicht mehr will. Zu viel liegt hinter ihm, das ihm seinen Lebenstraum vom eigenen Restaurant vermiest hat. „In der Corona-Zeit haben wir versucht, unser Personal zu halten. Die Bedienungen fuhren Essen aus. Wir haben uns viel einfallen lassen, um diese schwere Zeit hinter uns zu bringen.“ Viele Haushalte, darunter eine Menge Senioren, greifen auf den Heimservice zurück. Dann fielen die Corona-Beschränkungen, das Außer-Haus-Geschäft brach ein, dafür kamen wieder mehr Leute ins Lokal.

Weihnachtsbuffet, dann Abschiedsfete, dann ist Schluss mit dem Restaurant im Kulturhaus in Rentrisch. Das Dorf verliert sein einziges Restaurant. Foto: Peter Gaschott Foto: Peter Gaschott

Eigentlich optimistische Signale. Doch dann kam der Krieg gegen die Ukraine. Hall: „Plötzlich bekam ich in der Metro nur noch rationierte Mengen Öl. Mehl war aus den Regalen verschwunden. Wie soll ich kochen, wenn ich nicht weiß, ob meine Versorgung mit Grundstoffen für meine Küche funktioniert?“ Und, selbst wenn sie funktioniert, zu welchen Preisen? Er weiß nicht, welche Energiekosten auf ihn zukommen, wenn am Jahresende die Strom- und Gasrechnung ansteht. „Wie soll ich ein Essen kalkulieren, wenn ich nicht weiß, welche Kosten ich bestreiten muss?“ Diese Fragen stellt er sich ständig. Bloß, auch das weiß Martin Hall, anderen Wirten ergeht es nicht anders, ohne, dass sie ans Aufhören denken.

Der angestellte Koch hat eine neue Stelle

Es ist die Perspektivlosigkeit, die ihm zu schaffen macht. Er hat es sich einfach anders erträumt, das eigene Restaurant. Sein Ehemann Michael Hall steht gerade in der Küche. Der Koch, der fest eingestellt war, hat etwas anderes gefunden. Lisa Hubertus, seit drei Jahren im Service, hält zu den beiden Halls und wird bleiben bis zur Abschlussparty am Jahreswechsel. Schließlich kommt Hall dann doch zu den Problemen, die mit Rentrisch zu tun haben, die ihm das Wirtedasein im Kulturhaus vergällen. „Nebenan ist der Saal des Kulturhauses. Wenn da Hochzeiten gefeiert werden, bei denen wir nicht das Catering machen – und das ist in der Regel bei Feiern aus dem muslimischen Umfeld der Fall – dann schützen die dünnen Raumabtrennungen nicht. Wir sind dann mit dem Restaurant mitten im Treiben der Feier im Saal nebenan. Da ist an einen Restaurantbetrieb nicht zu denken“, erzählt er uns.

Gemütlich ist es im Kulturhaus in Rentrisch. Das Restaurant allerdings wird zum Jahresende schließen. Foto: Peter Gaschott

Viele eigene Veranstaltungen, für die er den Saal hätte nutzen können, sind coronabedingt ausgefallen. Der Umsatz fehlt heute. „Ich habe in den drei Jahren, die ich hier Wirt bin, rund 150 000 Euro in den Betrieb gesteckt. Nicht daran zu denken, davon einen nennenswerten Teil zurückzubekommen.“ Dann kommt er auf die Parksituation zu sprechen. Die ist schlecht in Rentrisch. Es gibt einen Parkplatz hinter dem Haus. Den steuern viele nicht an, weil schon vor dem Haus kein Parkplatz zu bekommen ist. „Da wird voll sein“, denken viele und fahren weiter. Während drinnen während der Woche gähnende Leere herrscht. Was dann schließlich am Wochenende umgesetzt wird, das reicht nicht, um auskömmlich zu arbeiten.

Rentrisch fehlt Infrastruktur für ein Restaurant