Veranstaltungen 2024 in der Mittelstadt Diese großen Events erwarten St. Ingbert in den kommenden Monaten

St Ingbert · Ein kürzlich vorgelegter Veranstaltungskalender deutete an, dass in St. Ingbert in diesem Jahr noch viel los sein wird. Doch einige Höhepunkte im Kultur-, Vereins- und Sportleben sind kurzfristig hinzugekommen. Wir verraten, was in der Stadthalle, auf dem Schmelzerparkplatz oder am „Kap der guten Hopfung“ veranstaltet wird.

25.03.2024 , 11:17 Uhr

Eine Etappe der diesjährigen Trofeo für Radrenn-Junioren wird in Rittersmühle enden. Foto: Ronald Westheide