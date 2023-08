Wenn der Vater mit dem Sohne… Kochtalent wechselt vom Sternerestaurant in die Alte Brauerei – und hat große Pläne

St. Ingbert/Homburg · Florian Dauphin wechselt von einem Sternerestaurant nach St. Ingbert – in die „Alte Brauerei“, die sein Vater führt. In seiner neuen Küche will der 28-Jährige die regionalen Traditionen des Hauses achten – aber auch mit neuen Menü-Ideen begeistern. Wir stellen die Pläne vor.

31.08.2023, 12:49 Uhr

Eric Dauphin (links) führt seit 1997 die „Alte Brauerei“ in St. Ingbert. Ab sofort verstärkt sein Sohn Florian das Team des Gastronomiebetriebes. Foto: Peter Gaschott

Von Peter Gaschott

Die „Alte Brauerei“ in St. Ingbert stellt die Weichen für die Zukunft. Küchenchef Eric Dauphin holt sich mit seinem Sohn Florian einen Partner in die Küche, der sehr, sehr viel Potenzial hat. Auch im Service stellt sich das Restaurant breiter auf.