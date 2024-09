Sachschaden im sechsstelligen Bereich Schwerer Unfall auf Grumbachtalbrücke: Fünf Verletzte und drei Autos mit Totalschaden

Bekannt ist, dass in den Unfall am Montag, 23. September, sieben Personen – verteilt auf drei Fahrzeuge – verwickelt waren. Fünf davon erlitten leichte Verletzungen: zwei Damen Anfang 30 in einem Citroën sowie drei weitere Frauen in einem BMW. Ein Mann und eine weitere Frau in ihrem VW Phaeton blieben unverletzt. Bei den drei Unfallwagen liegt jeweils ein Totalschaden vor. Es entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich.