Polizei sucht nach Zeugen : 27-Jähriger wird bei Schlägerei vor Kneipe in St. Ingbert schwer verletzt

27-Jähriger wird bei Schlägerei vor Kneipe in St. Ingbert schwer verletzt

St Ingbert Das Opfer musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Tatverdächtige konnte fliehen nach der Tat. Jetzt fahndet die Polizei nach ihm.

Am frühen Montagmorgen (1. November) ist es gegen 2.50 Uhr es vor einer Kneipe in der Blieskasteler Straße in St. Ingbert-Mitte zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 27-jähriger Mann verletzt wurde. Bei dem vermeintlichen Tatverdächtigen soll es sich um einen Mann mit Glatze gehandelt haben. Der Mann sei etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, ungefähr 30 Jahre alt gewesen sein und habe eine kräftige Statur. Der Tatverdächtige flüchtete nach der Tat zusammen mit einem weiteren Mann.