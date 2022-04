St. Ingbert : Mit Manuel Andrack auf dem Hüttenweg

Oberwürzbach/ St Ingbert Der Moderator, Wanderwegpate und Autor war auf Einladung des Vereins Saarpfalzkultur auch Wanderführer in Oberwürzbach. Im Anschluss an die Fußarbeit gab es bei einer Lesung aus seinen Büchern noch literarischen Nachschlag zum Thema Wandern.

Manuel Andrack arbeitete mit Harald Schmitt zusammen und war dessen Sidekick bei der „Harald Schmidt Show“. Daher kennen wohl die meisten den 56-Jährigen. Für den fordernden Job brauchte es einen Ausgleich, den der gelernte Theater-, Film- und Fernsehwissenschaftler, Germanist und Kunsthistoriker unter anderem im Wandern findet. Seit 2008 hat es den Kölner der Liebe wegen ins Saarland verschlagen. Auch hier erkundet er die Gegend auf Schusters Rappen, läuft bergauf bergab und verkündete 2020, sich alle hiesigen Premiumwanderwege erlaufen zu haben. „Ein oder zwei fehlen aber doch noch“, erzählt er am Rande einer von Saarpfalz-Kultur rings um Oberwürzbach organisierten Wanderung am vergangenen Sonntag. Kein Wunder, dass man mit den Wanderwegen nie „ganz durch“ ist, denn diese Art der Fortbewegung hat in den „pandemischen Zeiten“ eine Renaissance erlebt und es wurden neue w(u)anderbare Wege erschlossen. Manuel Andrack lenkte den Blick der „Mitläufer“ vor allem auf die „Wanderkultur“. Zu dieser gehört der Genuss - in akustischer, optischer, olfaktorischer und haptischer Form. Satte Farben wie das gerade erwachende Neongrün der Blätter und des Mooses, Töne wie das Vogelgezwitscher, das Knacken des Holzes oder das Plätschern des Baches, das Fühlen von Wind und Wetter (und bei falschem Schuh- oder Strumpfwerk auch der gelaufenen Blasen) und noch vieles mehr machen das Wandererlebnis aus. Rund sieben Millionen Deutsche gehen dieser Beinarbeit regelmäßig nach. Tendenz steigend. Andrack kennt die Teilstrecke des gelb markierten Hüttenweges, den er mit den zehn Wanderern zurücklegt. Und doch bemerkt er nach einer kurzen Runde über Eichertsfelsen und Laichweihertal, das „wir uns etwas verlaufen“ haben. „Das gehört doch auch dazu“, kommentiert er charmant den kleinen Umbogen, den er zum „kreativen Hüttenweg“ erklärt und erzählt, nachdem wir Dank eines Anstiegs wieder auf dem rechten Weg sind, was uns noch alles hätte blühen können, wenn wir uns bei der Strecke so richtig vertan hätten, wie er vor einiger Zeit bei einer Tour im Nordsaarland. Die Mitwanderer lachen, kennen das aus eigenem Erleben. Für die Outdoor-Zeit bot er das „Wander-Du“ an, so kommt man schnell ins Gespräch. Unterwegs werden Wandererlebnisse ausgetauscht, es wird über die Entstehung von Sandsteinhöhlen gefachsimpelt und die Enttäuschung darüber geteilt, dass eine der angesteuerten Hütten leider nicht für eine Einkehr zur Verfügung steht. Nach rund neun Kilometern per pedes geht es per Auto ins Büro der Saarpfalz-Kultur nach St.Ingbert, wo Andrack aus seinen Büchern liest. Freudig registriert er, dass aus den Mitwanderern emphatische Zuhörer geworden sind, die über einige Episoden herzlich lachen können, auch mal Einwürfe wagen, Szenenapplaus geben, in Gedanken mit ihm als Römer in voller „Rüstung“ unterwegs sind und bei einer 82-Kilometer-Langstreckenwanderung still mitleiden. Wären wir nicht alle schon „Fußvolk“ gewesen, spätestens nach diesem Tag wäre wohl das Wander-Gen in uns erwacht.