1000. Photovoltaik-Anlage in St. Ingbert Gut fürs Umwelt-Gewissen, gut für den Wert des eigenen Hauses

Der Besuch ist angekündigt, die Überraschung gelingt dennoch. Die 1000. Solaranlage in St. Ingbert liegt auf dem Dach der Familie Schwartz in der Südstraße. Stadtwerke-Chef Jürgen Bach kommt an diesem sonnigen Tag mit Blumen vorbei ob der besonderen Zahl und einem Schreiben. Die Stadtwerke, ist dort nachzulesen, schenkt der Familie noch 1000 Kilowattstunden Strom obendrauf. Claudia Schwartz und ihre Tochter Anna-Lena nehmen die Glückwünsche und das Geschenk erfreut entgegen.