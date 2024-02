Klare Botschaft gegen Hass Rund 1000 Menschen bei Demo gegen Rechtsextremismus in St. Ingbert (mit Fotos)

„Wehrt euch, leistet Widerstand. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden“ – als der Demonstrationszug am Samstagnachmittag um 16 Uhr aus der Rickertstraße in die St. Ingberter Fußgängerzone einbiegt, stimmen Frauen zur Melodie von „Theo, spann den Wagen an“, ihr Lied an. Trillerpfeifen ertönen. Auch die Sonne kommt wieder hinter den Wolken hervor und schafft an diesem recht eisigen Nachmittag zumindest ein wärmendes Gefühl. Das auch gleichermaßen von den vielen Menschen ausgeht, die sich mit Plakaten, Fahnen, Spruchkarten an Wollmützen versammelt haben mit einer klaren Botschaft: Extremisten, und insbesondere AfD-Rechtsextremisten zu zeigen, dass sie für eine demokratische Ordnung einstehen und sich deutlich gegen Hass und Hetze positionieren möchten. Es sind viele ältere Menschen, aber auch manche junge Leute gekommen. Unter ihnen auch solche, die ihrer Hautfarbe nach womöglich in anderen Ländern geboren sind. Gemeinsam ziehen sie zur Alten Kirche.