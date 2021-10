Saisonstart im November : Squasher stehen in den Startlöchern

Rohrbach In drei Wochen beginnt die Saison in der Squash-Regionalliga. Sie wird noch im Zeichen von Corona stehen. Der SRC Wiesental St. Ingbert startet mit einem Heimspieltag.

Der Samstag, 20. November, ist bei den Squash-Vereinen der Region schon dick im Kalender markiert. Denn an diesem Tag wird nach langer Zwangspause die Rückkehr in den Ligabetrieb gefeiert. So auch beim Regionalligisten SRC Wiesental St. Ingbert, der ab 14 Uhr im Gesundheits- und Aktivenzentrum FlipFlop in Rohrbach einen Heimspieltag ausrichten wird. Die Gegner sind der SC Heidenkopf und der SC Rhein-Neckar.

Der Regionalliga gehören neun Mannschaften an. Das Reglement sieht vorerst eine „vorsichtige Rückkehr“ in den Liga-Alltag vor. Geplant ist zunächst nur eine Halbsaison, die vier Spieltage sowie die Playoffs beinhaltet. Es sollen zwar Meister gekürt werden, doch bleiben die Auf- und Abstiegsregelungen erst einmal ausgesetzt. Auch Strafen, wie beispielsweise für das Nichtantreten einer Mannschaft, kommen in der anstehenden Saison nicht zur Geltung.

Die zweite Mannschaft des SRC tritt weiter in der Oberliga an und startet ebenfalls am 20. November in die neue Saison. In der Liga greifen aus dem Saarpfalz-Kreis zudem auch die Squash-Spieler des SC Homburg zum Schläger. Wiesental II nimmt zum Auftakt an einem Spieltag in Illingen teil, während die Homburger in Güdingen beim SC Stroke Eleven Saarbrücken antreten.