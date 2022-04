Squash-Regionalliga : SRC muss das Feld von hinten aufrollen

Wiesentals Simon Krewel, Eric Dabrock, Tobias Baab und Thorsten Schmees (von links) hätten am Samstag eigentlich ihren ersten Doppelspieltag bestreiten sollen. Aufgrund großer Personalprobleme konnte der SRC nicht antreten und muss das Feld in der Squash-Regionalliga, die erstmals im Frühjahr ausgetragen wird, von hinten aufrollen. Foto: Stefan Holzhauser

St Ingbert/Homburg In der Squash-Regionalliga wird wieder gespielt. Am letzten Wochenende begann die „Frühjahrs-Liga“, die wegen der Pandemie an ungewohnten Terminen ausgetragen wird. Der SRC Wiesental musste seine beiden Spiele zum Auftakt allerdings kampflos abgeben.