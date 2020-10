Squash-Regionalliga : Squash-Regionalliga: Wiesental nach dem Auftakt Zweiter

St. Ingbert/Illingen Nach dem ersten Doppel-Spieltag in der Squash-Regionalliga stehen die beiden Kreis-Teams SRC Wiesental St. Ingbert und SRC Illtal an der Tabellenspitze. Illtal setzte sich beim Spieltag in Güdingen gegen den Gastgeber SC Heidenkopf (4:0) und mit 3:1 gegen die SFI Boasters Germersheim durch und springt durch die beiden Auftaktsiege gleich an die Tabellenspitze.

Weiterleiten Drucken

Der SRC Wiesental St. Ingbert trat derweil im Rohrbacher Gesundheits- und Aktivenzentrum FlipFlop an. Bei dieser Heimaufgabe erreichten die Saarländer ein aufgrund des besseren Satzverhältnisses gewonnenes 2:2-Unentschieden gegen die SF Idar-Oberstein. Für die Gastgeber punkteten Tobias Baab und Simon Krewel, während Thorsten Schmees und Eric Dabrock jeweils knapp mit 2:3 verloren. Im Anschluss bezwangen die St. Ingberter dann den SC Mainz mit 3:1, dieses Mal siegte neben Baab und Krewel auch noch Schmees. Der auf Position vier eingesetzte Patrick Klein ging leer aus. Idar-Oberstein gewann die dritte Partie des Tages gegen die Mainzer deutlich mit 4:0.