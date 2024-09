Stolperstein in der Ensheimer Straße Spurensuche in St. Ingbert – US-Besucher stoßen auf bewegende Familiengeschichte

Mit dabei stets Christof Pies, der der Synagogengemeinde Laufersweiler angehört. Dort leben viele Vorfahren der Familie Ochs, ebenso wie im nicht weit entfernten Gemünden. Pies will ein Denkmal errichten, das an die Geschichte der Juden in der Region um Bad Kreuznach erinnert. Er stellte schließlich auch den Kontakt her zu Dieter Wirth, der in seiner Zeit als Archivar mit dazu beigetragen hatte, dass in St. Ingbert 52 Stolpersteine im Gedenken an die Schicksale ehemaliger jüdischer Mitbürger verlegt wurden.