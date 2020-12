VHS St. Ingbert : VHS-Sprachkurse finden erstmals online statt

St. Ingbert Anmeldefrist zu den GoToMeetings bis zum 5. Januar.

Gegenstand des Konversationskurses in Französisch ist die aktuelle touristische, kulturelle und historische Darstellung der Regionen Belgien, Luxemburg Schweiz und anderen in drei Bereichen: Printmedien, neue Medien und Literatur. Der Kursus richtet sich an Teilnehmer, die über eine gute Grundlage im Französischen verfügen, aber auch solche, die ihre Sprachkenntnisse auffrischen möchten. Auszüge aus Presseartikeln und Literaturzeugnissen bilden die Grundlage der Diskussionsrunden, ebenso aktuelle TV-Sendungen. Der Englisch-Konversationskursus richtet sich an alle, die bereits über mittlere bis gute Englischkenntnisse verfügen. Angesprochen sind Teilnehmer, die ihre mündliche Ausdrucksfähigkeit für Reise und Beruf verbessern wollen.