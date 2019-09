Spielstark in Ottweiler und Saarlouis : Spielstark will nah dran sein am Leben

Das 18. Kinder-, Jugend- und Familientheaterfestival findet vom 18. Oktober bis 2. November in Ottweiler und Saarlouis statt.

Jetzt darf in den Lehrer- und Klassenzimmern unserer Schulen, in Kindertagesstätten, aber auch zu Hause im Familienkreis geschmökert, nachgedacht und entschieden werden: Wo gehen wir hin, wenn „Spielstark“ wieder zu Bühnenzauber einlädt? Zum 18. Mal findet das Kinder-, Jugend- und Familientheaterfestival statt. Vom 18. Oktober bis 2. November stehen acht Produktionen mit 21 Aufführungen an den Spielstätten in Ottweiler und Saarlouis zur Auswahl. Für kleine, größere und große Erdenbürger. Eine Kooperation des Überzwerg-Theaters in Saarbrücken und den beiden Städten Ottweiler und Saarlouis. „Wir wollen nah dran sein an der Lebenswelt und den Problemen der Kinder, aber dabei unterhaltsam sein“, sagten die „Überzwerge“ Bob Ziegenbalg und Christoph Dewes bei der Präsentation von „Spielstark 2019“. Am Schlusstag wird der Preis für die beste Produktion vergeben. Der Theaterpreis ist mit 1000 Euro dotiert. Die Entscheidung trifft eine Jury aus Jugendlichen und Erwachsenen.